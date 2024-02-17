Главная » Город

Более 20 мероприятий пройдет в Таганроге к Дню защитника Отечества

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В программе мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, — концерты, акции, патриотические программы, спортивные соревнования, выставки. Цикл праздничных встреч стартовал в начале февраля и продлится до конца месяца.

Город

Так, до 25 февраля в библиотеках города проходят книжные выставки, дни информации, литературные часы, мастер-классы, видеопоказы, литературные марафоны. В ДК «Фестивальный» можно познакомиться с выставкой детских рисунков «Защитникам Отечества посвящается».

Центральные мероприятия будут проходить с 21 по 23 февраля. В СКЦ «Приморский» с большим концертом выступил Таганрогский духовой оркестр. В Георгиевском храме состоится Божественная Литургия в честь Дня защитника Отечества.

23 февраля на площадке перед ГДК молодежь организует акцию «Мы вместе». Завершит цикл городской конкурс чтецов «Путь мужества и славы», который пройдет 29 февраля в Шахматном павильоне парка им. М. Горького.

Фото на главной Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #праздник #Таганрог 23 февраля афиша День защитника Отечества
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика