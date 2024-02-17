Более 20 мероприятий пройдет в Таганроге к Дню защитника Отечества

В программе мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, — концерты, акции, патриотические программы, спортивные соревнования, выставки. Цикл праздничных встреч стартовал в начале февраля и продлится до конца месяца.

Так, до 25 февраля в библиотеках города проходят книжные выставки, дни информации, литературные часы, мастер-классы, видеопоказы, литературные марафоны. В ДК «Фестивальный» можно познакомиться с выставкой детских рисунков «Защитникам Отечества посвящается».

Центральные мероприятия будут проходить с 21 по 23 февраля. В СКЦ «Приморский» с большим концертом выступил Таганрогский духовой оркестр. В Георгиевском храме состоится Божественная Литургия в честь Дня защитника Отечества.

23 февраля на площадке перед ГДК молодежь организует акцию «Мы вместе». Завершит цикл городской конкурс чтецов «Путь мужества и славы», который пройдет 29 февраля в Шахматном павильоне парка им. М. Горького.

Фото на главной Сергея Плишенко