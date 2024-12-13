На реке Дон задержали браконьера с сетями и уловом

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции и Росрыболовства задержали 50-летнего жителя Семикаракорского района, который занимался незаконным ловом рыбы в реке Дон. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

У браконьера изъяли лодку, две ставных лесковых сети общей длинной 60 метров и рыбу различных пород: судак, густера и тарань. Сумма ущерба составила более 24 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге задержаны браконьеры с краснокнижной рыбой.

Фото УТ МВД России по СКФО