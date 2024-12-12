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В Таганроге задержаны браконьеры с краснокнижной рыбой

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Ущерб, которые они нанесли водным биологическим ресурсам, по предварительной оценке, превысил 2,5 млн рублей.

Новости Таганрога

На окраине Таганрога Ростовской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области обнаружили пятерых местных жителей с запрещенными орудиями лова (сети) общей длиной около 100 м и незаконно добытой рыбой, среди которой находились краснокнижные особи (стерлядь, русский осетр), сообщает пресс-служба ведомства.

Действия таганрожцев квалифицируются как браконьерская деятельность, связанная с незаконным оборотом водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, говорится в сообщении. Ущерб, нанесенный браконьерами водным биологическим ресурсам, составил свыше 2,5 млн рублей.

Сети и рыба изъяты. Злоумышленники будут отвечать по ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области

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Таганрогская правда
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