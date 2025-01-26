На реке Дон поймали браконьера с уловом судака

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали жителя Цимлянского района, который сетями ловил судака в акватории реки Дон. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Браконьера обнаружили во время очередного рейда. У 46-летнего мужчины изъяли лодку, две 60-метровые ставные лесковые сети и выловленную рыбу – более 40 штук судака. Сумма ущерба составила свыше 110 тысяч рублей.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а и б» ч. 1 ст. 256 УК РФ — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — пишет источник.

Теперь браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что браконьера с уловом на 800 тысяч рублей задержали пограничники под Таганрогом.

Фото УТ МВД России по СКФО