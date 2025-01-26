Главная » Новости Ростовской области

На реке Дон поймали браконьера с уловом судака

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали жителя Цимлянского района, который сетями ловил судака в акватории реки Дон. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Браконьера обнаружили во время очередного рейда. У 46-летнего мужчины изъяли лодку, две 60-метровые ставные лесковые сети и выловленную рыбу – более 40 штук судака. Сумма ущерба составила свыше 110 тысяч рублей.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а и б» ч. 1 ст. 256 УК РФ — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — пишет источник.

Теперь браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что браконьера с уловом на 800 тысяч рублей задержали пограничники под Таганрогом.

Фото УТ МВД России по СКФО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьер новости происшествия Ростовская область судак
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru