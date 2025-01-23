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Браконьера с уловом на 800 тысяч рублей задержали пограничники под Таганрогом

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Мужчина, пытавшийся вывезти крупный улов рыбы, задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области в районе села Беглица Неклиновского района.

Новости Таганрога

Документы, подтверждающие законность добычи биологических ресурсов, у гражданина отсутствовали.

В автомобиле, который остановили пограничники, была обнаружена рыба (судак, пиленгас, тарань, толстолобик, камбала). По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам составил порядка 800 000 рублей.

«Транспортное средство и рыба изъяты. По данному факту Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее мы рассказывали, что  в Ростовской области задержан браконьер с уловом судака и плотвы

Фото пресс-службы ПУ ФСБ по Ростовской области

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Таганрогская правда
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