В Ростовской области на реке Дон катер врезался в лодку

17 сентября в Ростове два человека серьезно пострадали во время аварии, которая произошла в акватории реки Дон. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошел в районе железнодорожного моста на проспекте Сиверса, напротив лодочной станции. Катер врезался в лодку, которая пересекала реку. В результате удара катер выбросило на берег.

В результате аварии пострадали двое мужчин, находившихся в лодке. Спасатели вытащили их на берег и передали медикам. Мужчины госпитализированы в тяжелом состоянии. Проводятся следственные мероприятия.

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Фото ГУ МЧС по РО