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В Ростовской области на реке Дон катер врезался в лодку

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17 сентября в Ростове два человека серьезно пострадали во время аварии, которая произошла в акватории реки Дон. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Инцидент произошел в районе железнодорожного моста на проспекте Сиверса, напротив лодочной станции. Катер  врезался в  лодку, которая пересекала реку. В результате удара катер выбросило на берег.

В результате аварии пострадали двое мужчин, находившихся в лодке. Спасатели вытащили их на берег и передали медикам. Мужчины госпитализированы в тяжелом состоянии. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области пенсионерка травмировала пассажирку поезда.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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