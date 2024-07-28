На проспекте Ростова водитель легковушки врезался в трактор

28 июня в Ростовской области в результате столкновения легкового автомобиля и трактора пострадал один из водителей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла во втором часу ночи в Ростове на проспекте Сиверса. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «Daewoo Gentra» врезался в трактор, который производил дорожные работы.

В результате ДТП водитель автомобиля «Daewoo Gentra» получил травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе М-4 «Дон» насмерть разбился 21-летний мотоциклист.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области