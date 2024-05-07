В Ростовской области на приобретение технических средств реабилитации для инвалидов выделено более 116 млн рублей

В марте 2024 года губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выделении на эти цели дополнительных средств.

Расходы на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) в объеме 116,4 млн рублей заложены в областной бюджет. Соответствующие изменения в закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» внесены 18 апреля 2024 гола.

Сейчас донской Минтруд проводит конкурсные процедуры для определения поставщиков ТСР.

Уже до конца текущего года инвалидов, состоящих в очереди на 1 февраля 2024 года, обеспечат необходимыми ТСР в полном объеме, — подчеркнула министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова.

Отметим, что в каждом муниципалитете Дона на базе центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов функционируют пункты проката ТСР. В течение 2023 года услугами таких пунктов воспользовались около пяти тысячи человек.

Для справки

К техническим средствам реабилитации относятся глюкометры, сиденья для ванны со спинкой, роллеры, Брайлевские часы, калькуляторы с речевым выходом, часы-будильники с речевым выходом и термометром, радиоприемники с ТV–диапазоном и многое другое.

Инвалиды региона получат и необходимые им дорогостоящие средства реабилитации, такие как инвалидные коляски, специализированные медицинские кровати с червячной передачей, динамические детские и взрослые параподиумы, мини-ноутбуки и мобильные телефоны (смартфоны) для пользования инвалидами по зрению.

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