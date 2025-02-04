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На праздники из Ростова в Таганрог будет ходить ретропоезд

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В феврале и марте поезд на паровозной тяге выйдет на пригородный маршрут Ростов – Таганрог, сообщает пресс-служба СКЖД.

Новости Таганрога

Поезд будет совершать рейсы 22 февраля, 1 и 8 марта.  Состав станет отправляться с вокзала Ростов — Пригородный в 09.35 и прибывать в наш город в 11.31. Со станции Таганрог — Пассажирский в обратный путь поезд стартует в 16.20.

«Приобрести билеты можно в пригородных кассах, либо через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Продажи проездных документов на этот поезд будут открываться за 10 дней до дат отправления», — пишет источник.

Кстати, совершить путешествие этим поездом пассажиры смогут как самостоятельно, так и в составе организованных туристических групп.

Ранее мы рассказали, что таганрожцы голосуют за троллейбусы или автобусы.

Фото Минтранс РО

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Таганрогская правда
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