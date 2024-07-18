На полях Ростовской области распространяется всеядный паутинный клещ

Паутинный клещ может нанести вред 40 видам растений, в том числе комнатным, сообщает Россельхозцентр по Ростовской области.

В жаркую и сухую погоду создаются идеальные условия для размножения опасного вредителя — паутинного клеща, который встречаются во всех районах Земли, включая Антарктику.

Огородники часто сталкиваются с этим паукообразным. Вредитель быстро распространяется, неприхотлив и всеяден, паразитирует на любом растении, включая комнатные, сельскохозяйственные и декоративные. На начальном этапе на растениях можно заметить белые точки, после чего клещ начинает активно атаковать. В филиале Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, как не пропустить опасного вредителя.

При значительном увеличении численности клещей, листья растений сначала желтеют, затем засыхают и опадают. За период вегетации этот вредитель успевает дать от 10 до 12 поколений. Специалисты Россельхозцентра советуют регулярно контролировать посевы овощей и подсолнечника.

В случае обнаружения вредителя, необходимо применять защитные меры:

опрыскивание растений в условиях засухи для увлажненности, которая губительна для паутинного клеща;

регулярное удаление сорняков;

использование растений-отпугивателей, таких как горчица, бархатцы, чеснок. Можно использовать мыльный раствор или настои из луковой шелухи, чеснока и табака.

Однако эти методы могут быть неэффективны при сильном заражении.

Если профилактика не дала результата, рекомендуется немедленно применять специальные препараты для обработки растений. В случае массового заражения, могут потребоваться пестициды и агрохимикаты. Важно помнить, что паутинный клещ относится к паукообразным, а не к насекомым, поэтому препараты против насекомых будут неэффективны.

«Защитные мероприятия следует проводить согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2024 году. Необходимо заранее оповещать пасечников о планируемых обработках промышленных посевов», — рассказали в Россельхозцентре.

Ранее мы сообщали, что аграриям рекомендуют следить за распространением на полях опасного вида саранчи – итальянского пруса.

Фото Россельхозцентра по РО