В пробах воды из Таганрогского залива обнаружено незначительное отклонение по водородному показателю

Содержание растворенного кислорода, биохимическое потребление кислорода и уровень нефтепродуктов в воде Таганрогского залива не превышают установленных нормативов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, ссылаясь на данные мониторинга, проведенного специалистами 15 июля.

По ее словам, городские власти продолжают контролировать ситуацию с возможными выбросами нефтепродуктов на побережье, специалисты регулярно берут пробы воды и почвы для лабораторного анализа.

Сотрудники филиала «Азовморинформцентр» ФГБВУ «Центррегионводхоз» отобрали пробы морской воды в двух точках: в районе улицы 2-я Надгорная и на территории бывшего «Рыбзавода». Исследования проводились по таким показателям, как температура, водородный показатель (pH), растворенный кислород, содержание нефтепродуктов и биохимическое потребление кислорода.

«Результаты показали, что значения растворенного кислорода, биохимического потребления кислорода и содержания нефтепродуктов находятся в пределах предельно допустимых концентраций для водных объектов рыбохозяйственного назначения», — сообщила Светлана Камбулова.

Она также уточнила, что было зафиксировано незначительное отклонение по водородному показателю (pH).

Поясним, что pH — это показатель кислотности или щёлочности воды. Шкала идёт от 0 до 14: семь — нейтрально, ниже — кислее, выше — щёлочнее. Если в отчёте пишут «незначительное отклонение», значит, измеренное значение хоть и вышло за границы этой природной нормы, но осталось в безопасных пределах для экосистемы. Причины изменений показателя могут быть естественными – например, интенсивный фотосинтез водорослей днём. Могут влиять на ситуацию и антропогенные факторы: сбросы сточных вод, попадание удобрений с полей, изменение состава прибрежных почв.

Ранее мы рассказали, что сотрудники ГИМС провели профилактический рейд на пляжах Таганрога.

Фото ВК Daily Bogudonia