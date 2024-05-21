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На памятнике А.П. Чехову в Таганроге установлена архитектурная подсветка

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В Таганроге продолжается благоустройство Чеховского сквера – одного из самых популярных у таганрожцев и гостей города мест отдыха.

Благоустройство

В МКУ «Благоустройство» сообщили, что подрядной организацией на памятнике А.П. Чехову была установлена подсветка. Такое архитектурное решение заметно преобразило сквер в вечернее и ночное время.

Напомним, в марте текущего года городским властям удалось добиться, чтобы у магазина «Пятерочка», который располагается в здании бывших Александровских рядов в Чеховском сквере, поменяли вывеску. Нынешняя уже не портит общую картину общественной территории.

Продолжается и озеленение сквера. Весной 2024 года, в День древонасаждения, здесь высадили 20 саженцев липы. А совсем недавно воспитанники Южной академии бокса дополнили новыми кустарниками клумбу, созданную ими в прошлом году, и отсыпали ее белой мраморной крошкой. Всего в рамках экологической акции в Чеховском сквере появилось более 60 новых кустарников.

Фото МКУ «Благоустройство»  

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Таганрогская правда
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