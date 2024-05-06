В Чеховском сквере Таганрога спортсмены высадили новые кустарники

33 куста новых декоративных растений высадили в Чеховском сквере Таганрога воспитанники Южной академии бокса накануне майских праздников, сообщает отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов городской администрации.

Экологическую акцию поддержала депутат городской Думы по 3-му округу Елена Сирота, сотрудники администрации Таганрога и предприниматели.

Кроме этого были проведены уходные работы на клумбе, обустроенной Южной академией бокса в октябре 2023 года, — отсыпка клумбы декоративным камнем (белой мраморной крошкой) и высадка утраченных зеленых насаждений, — говорится в сообщении.

Всего в Чеховском сквере появилось более 60 новых кустарников. Полив высаженных зеленых насаждений в Чеховском сквере осуществляет МКУ «Благоустройство».

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге в День древонасаждения высадили более 950 деревьев и 1035 кустарников.

Фото: страница Южной школы бокса в соцсети