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Возле Чеховского сквера магазин «Пятерочка» сменил вывеску

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В Таганроге в сетевом магазине «Пятерочка», расположенном напротив Чеховского сквера,  сменили вывеску, которая теперь не так бросается в глаза. И не портит общую картину одного из любимых мест отдыха горожан.

Город

Магазин расположен в здании бывших Александровских рядов на полукруге улицы Чехова. Напротив него находится Чеховский сквер с памятником писателю. Два раза в год мероприятия, посвященные памяти Антона Павловича проходили на фоне огромной красной вывески магазина, которая явно не вписывалась в ландшафт.

Вывеска «Пятёрочки» не просто диссонировала с историческим архитектурным фоном, но и не соответствовала утверждённому дизайн-коду Таганрога. Поэтому я, безусловно, поддержала мнение ряда представителей городской общественности и направила обращения руководству торговой сети, в администрацию Таганрога и в Административную инспекцию Ростовской области, — написала на своей страничке ВКонтакте председатель городской Думы — глава города Таганрога Инна Титаренко.

Она также отметила, что то, что горожане называют торговыми рядами, официально является объектом культурного наследия регионального значения, входящим в «Ансамбль застройки ул. Чехова, нач. XIX – сер. XX вв.». И когда на таких объектах появляются малоэстетичные вывески и рекламные баннеры, они не просто режут глаз, а нарушают целостное восприятие знаковых исторических мест Таганрога.

Благодарю управляющего директора ТС «Пятёрочка» Владислава Курбатова и его коллег за смену вывески. Желательно ещё, конечно, изменить зелёный цвет входной двери. Но это вопрос для последующего рассмотрения – всё-таки у федеральной сети есть свои корпоративные стандарты и цветовые решения, — отметила Инна Титаренко.

Фото со странички ВКонтакте

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