В Таганроге 4 июня не будет работать светофор на пересечение улиц Дзержинского и 1-й Котельной, сообщает городская администрация.
Светофор отключат с 9.00 до 18.00. В это время специалисты будут демонтировать на нем кнопку ПВУ, а затем переводить работу объекта в автоматический режим.
Во время проведения работ дорожное движение будет осуществляться согласно дорожным знакам приоритета. Будьте внимательны на автомобильной дороге.
Ранее мы рассказали, что 4 июля в Таганроге может пропасть телерадиосигнал.
Фото из архива «Таганрогской правды»
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».