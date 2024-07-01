В Таганроге 4 июня не будет работать светофор на пересечение улиц Дзержинского и 1-й Котельной, сообщает городская администрация.

Светофор отключат с 9.00 до 18.00. В это время специалисты будут демонтировать на нем кнопку ПВУ, а затем переводить работу объекта в автоматический режим.

Во время проведения работ дорожное движение будет осуществляться согласно дорожным знакам приоритета. Будьте внимательны на автомобильной дороге.

Ранее мы рассказали, что 4 июля в Таганроге может пропасть телерадиосигнал.

Фото из архива «Таганрогской правды»