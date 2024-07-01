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На одном из перекрестков Таганрога временно отключат светофор

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В Таганроге 4 июня не будет работать светофор на пересечение улиц Дзержинского и 1-й Котельной, сообщает городская администрация.

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Светофор отключат с 9.00 до 18.00. В это время специалисты будут демонтировать на нем кнопку ПВУ, а затем переводить работу объекта в автоматический режим.  

Во время проведения работ дорожное движение будет осуществляться согласно дорожным знакам приоритета. Будьте внимательны на автомобильной дороге.

Ранее мы рассказали, что 4 июля в Таганроге может пропасть телерадиосигнал.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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ЖКХ новости отключение светофора Таганрог
Таганрогская правда
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