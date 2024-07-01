4 июля в Таганроге может пропасть телерадиосигнал

4 июля в Таганроге могут возникнуть проблемы с приемом сигнала телерадиовещания. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Сообщается, что некоторые ТВ-каналы могут не работать в промежуток времени с 09.00 до 17.00. В это время на станции будут проводиться профилактические и технические работы, которые требуют временного отключения передающих устройств. Уточняется, что график отключений может измениться из-за плохих погодных условий.

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