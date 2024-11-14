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На народной «Доске позора» дончане уличили 50 возчиков-нелегалов

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Жители Дона за два месяца разместили на виртуальной «Доске позора» сайта Административной инспекции Ростовской области 50 сообщений о «серых» возчиках, которые выгружают мусор в не предназначенных для этого местах. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

С сентября направить информацию в инспекцию может любой житель области, оставив сообщение в специальном разделе: https://airo.donland.ru/activity/53972/. К сообщению нужно прикрепить фото, фиксирующее незаконную выгрузку мусора. А также указать дату и время. По всем фактам устанавливаются собственники транспортных средств для дальнейшего привлечения к административной ответственности.

«В борьбе с системой «серого» вывоза мусора мы готовы принимать все меры. Применяя подобную практику, мы пытаемся достучаться до совести людей не только через штрафные санкции, но и через их репутацию. Это серьезный рычаг морального воздействия, можно сказать – народный рычаг давления в виде специального раздела на сайте. Отклик жителей и обратная связь от населения подтверждают, что создание «Доски позора» — правильное решение, — считает начальник областной административной инспекции Николай Копичка.

Сотрудники административной инспекции регулярно проводят мероприятия по выявлению стихийных свалок и привлечению причастных лиц к ответственности. В отношении недобросовестных водителей в этом году возбудили 317 дел об административных правонарушениях.

Ранее мы рассказали, что донским школьникам предлагают мастерить кормушки и скворечники для птиц.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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