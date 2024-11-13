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Донским школьникам предлагают мастерить кормушки и скворечники для птиц

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В Ростовской области стартовал традиционный конкурс «Тепло твоих рук», который проводится в рамках Всероссийской акции «Покормите птиц», сообщает официальный портал донского правительства.

#Экология

Участниками конкурса могут стать учащиеся  образовательных учреждений. Им предлагают заняться изготовлением кормушек для птиц и скворечников, лучшие из которых затем будут установлены на особо охраняемых природных территориях Ростовской области.

Кормушки принимаются на конкурс с 12 ноября 2024 года по 15 января 2025 года, а скворечники — с 16 января по 14 марта 2025 года.

Работы принимаются по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 45, (ГБУ РО «Дирекция») в секторе экологического просвещения, туризма и рекреации, телефон для справок: (863) 237-67-33.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса пройдет в Международный день птиц – 1 апреля. С положением и подробностями конкурса можно ознакомиться на сайте дирекции https://oopt.donland.ru/presscenter/news/297399/.

Фото donland.ru

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конкурс новости Покормите птиц Ростовская область экология
Таганрогская правда
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