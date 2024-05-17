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На Мариупольском кладбище Таганрога открыт мемориал погибшим героям СВО

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В Таганроге появился еще один народный памятник героям специальной военной операции. На Мариупольском кладбище установлен мемориал «Колокол с журавлями». Инициатором его создания стал таганрожец, кузнец по специальности, Валентин Вернигора.

#Память

В создании композиции «Колокол с журавлями» кузнецу помогли десятки неравнодушных жителей города — общественники, представители бизнеса. Среди них и члены Союза волонтёров Отечества: ветераны-афганцы, Виктор Усков и Василий Корольчук, а также корреспондент «Таганрогской правды» Евгений Бутылин. Памятник, погибшим защитникам Отечества, стал продолжением мемориала «Смерч журавлей», который был открыт в Туапсе.

Благодарю всех, кто участвует в таких проектах. Знаю, в Таганроге много небезразличных людей, которые делают такие большие и добрые дела тихо. Просто по велению души и сердца. Вечная слава и память Героям России! — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Напомним, в Таганроге, рядом с мемориалом «Черный тюльпан», строят стелу в честь погибших героев СВО.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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