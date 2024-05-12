Стеллу «Журавли» в честь погибших героев СВО строят в Таганроге

В Таганроге строительство стелы «Журавли», посвященной героям, погибшим в зоне СВО, планируют завершить в середине июня. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Стелу начали возводить в Военном городке возле мемориала «Черный тюльпан» 20 апреля. Проект реализуют общественные организации, волонтеры и семьи участников СВО.

С инициативой создания композиции выступила председатель отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Эльвира Иванкович. Проект был согласован градостроительным советом. По словам Андрея Фатеева, к совместной работе подключилось и бизнес-сообщество. На просьбу о помощи откликнулась член Совета директоров города Таганрога, директор ООО «Миртек» Яна Колесникова.

Памятник «Черный тюльпан» будет дополнен зеркальной проекцией, а «Журавли» войдут в состав единого мемориального комплекса. Объединив усилия, мы сохраним память о наших Героях и проявим дань уважения всем тем, кто сегодня отстаивает рубежи Родины, — отметил глава городской администрации.

Фото t.me/Fateev