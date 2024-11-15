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На федеральной трассе «Новороссия» прошел антимусорный рейд

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Специалисты Административной инспекции Ростовской области провели очередной антимусорный рейд. На этот раз было обследовано санитарное состояние автодороги Р-280 «Новороссия» на участке от Ростова-на-Дону до Таганрога.

Новости Таганрога

«На указанном участке автотрассы выявлены многочисленные факты ненадлежащего содержания придорожных территорий и объектов дорожного сервиса, в том числе несанкционированные свалки мусора», — сообщает Ростадминспекция.

Отмечается, что за нарушение Правил благоустройства в отношении лиц, ответственных за содержание федеральной трассы, начата процедура привлечения к административной ответственности. Нарушителям грозят серьезные штрафы.

Ранее мы сообщали, что жители Дона за два месяца разместили на виртуальной «Доске позора» сайта Административной инспекции Ростовской области 50 сообщений о «серых» возчиках, которые выгружают мусор в не предназначенных для этого местах.

Фото: Ростадминспекция

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благоустройство вывоз мусора Новороссия рейд трасса Р-280
Таганрогская правда
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