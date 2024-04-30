Главная » Новости Ростовской области

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появится экспериментальная разметка

На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

«Автодор» уже скоро начнет наносить на участки М-4 «Дон» в Ростовской области экспериментальную разметку для соблюдения безопасности. Такая уже появилась на федеральной трассе в Краснодарском крае и других регионах.

Новости Ростовской области

Новая разметка поможет быстрее и точнее ориентироваться на дороге. Видя перед собой серию стрелок или галочек (шевронов) до впереди идущей машины, водитель может быть уверен, что держит необходимую дистанцию, — рассказали в госкомпании.

В 2024 году «Автодор» планирует отремонтировать на М-4 «Дон» в донском регионе более 40 км дорожного полотна. Так, до шести полос будет расширен участок трассы от Каменска до поселка Персиановский, работы растянутся на два года. А текущий ремонт отрезка с 907 по 925 км в Каменском районе будет завершен уже в июне — здесь также обустраивают шесть полос для движения транспорта.

Ранее мы сообщали, что с апреля 2024 года стал платным еще один участок М-4 «Дон».

Фото ГК «Автодор»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
дороги Ростовская область М-4 Дон ремонт дорог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru