На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появится экспериментальная разметка

«Автодор» уже скоро начнет наносить на участки М-4 «Дон» в Ростовской области экспериментальную разметку для соблюдения безопасности. Такая уже появилась на федеральной трассе в Краснодарском крае и других регионах.

Новая разметка поможет быстрее и точнее ориентироваться на дороге. Видя перед собой серию стрелок или галочек (шевронов) до впереди идущей машины, водитель может быть уверен, что держит необходимую дистанцию, — рассказали в госкомпании.

В 2024 году «Автодор» планирует отремонтировать на М-4 «Дон» в донском регионе более 40 км дорожного полотна. Так, до шести полос будет расширен участок трассы от Каменска до поселка Персиановский, работы растянутся на два года. А текущий ремонт отрезка с 907 по 925 км в Каменском районе будет завершен уже в июне — здесь также обустраивают шесть полос для движения транспорта.

Ранее мы сообщали, что с апреля 2024 года стал платным еще один участок М-4 «Дон».

Фото ГК «Автодор»