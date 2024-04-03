В Ростовской области стал платным еще один участок федеральной трассы М-4 «Дон»

Новый платный участок длиной 62 км проходит по территории Воронежской области и Чертковского района Ростовской области. Проезд по нему открыт сегодня, 3 апреля, сообщает ГК «Автодор».

В платную эксплуатацию введен реконструированный участок 741 — 803 км автомобильной дороги М-4 «Дон».

Запуск нового участка позволит повысить безопасность дорожного движения на территории Ростовской области, улучшить экологическую обстановку и транспортное сообщение между Москвой и южными регионами России.

В рамках реконструкции на участке отремонтировали покрытие проезжей части, обочины, водоотвод. Здесь появились освещение, автоматизированные системы управления дорожным движением по всей протяженности, барьерное ограждение для разделения встречных транспортных потоков — это исключает лобовые столкновения. Обустроены пересечения и пешеходные переходы в разных уровнях, ограничен доступ животных на проезжую часть.

На платном участке круглосуточно дежурят аварийные комиссары. Сейчас допустимая скорость движения — 90 км/ч. После анализа аварийности будет рассмотрен вопрос о повышении скоростного режима до 110 км/ч.

Для легкового транспорта 1 категории проезд по новому участку обойдется в 200 рублей с понедельника по четверг и 250 рублей — с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. Для грузового транспорта 4 категории стоимость составит 600 рублей вне зависимости от дня недели и времени суток.

Также на проезд распространяются скидки до 15% в рамках программы лояльности за баллы, начисляемые за поездки по платным участкам ГК «Автодор».

Пункт взимания платы располагается в Ростовской области — на 803 км М-4. Проезд водители могут оплатить наличными, банковской картой или транспондером. Для владельцев устройств для быстрого и безостановочного проезда функционируют выделенные полосы.

Создание и эксплуатация платных автомобильных дорог осуществляется с привлечением возвратного финансирования. Доходы от сбора платы в полном объеме идут на возврат привлеченных средств и обеспечение качественной эксплуатации дорог — содержание, текущий и капитальный ремонт, — отмечается в сообщении компании.

Фото администрации Чертковского района