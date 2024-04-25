Участок М-4 «Дон» от Каменска до Персиановки станет шестиполосным

Масштабная реконструкция начнется уже в этом году, а завершится в 2026-м.

Часть трассы М-4 «Дон», от Каменска до поселка Персиановский Ростовской области, будет расширена до шести полос. Такая реконструкция обусловлена все возрастающим автомобильным трафиком, с которым четырехполосная автомагистраль уже не справляется, тем более, что на некоторых участках доля грузовых автомобилей достигает 50%.

Масштабные дорожные работы на М-4 начнутся на участке км 933 – км 1024 в этом году, шесть полос должны появиться в 2026-м. Об этом рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с губернатором региона Василием Голубевым, сообщает правительство Дона.

Важный момент предстоящей реконструкции, на котором сделали акцент обе стороны — сохранение трафика на имеющихся четырех полосах во время проведения работ. Вячеслав Петушенко сообщил, что для этого «разработана сложная схема реализации: будут четыре временных моста, много участков, где мы построим либо временные дороги, либо расширим существующие».

Глава «Автодора» также заверил, что до середины июня до 933-го км на М-4 «Дон» будет завершено комплексное благоустройство с освещением и частичной заменой дорожного покрытия в местах его износа.

Фото: donland.ru, минтранс региона (из архива)