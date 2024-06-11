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На фасадах пяти школ Таганрога планируют установить памятные доски героям СВО

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В Таганроге еще на пяти школах намерены установить памятные доски выпускникам учебных заведений, погибшим в зоне проведения специальной военной операции, награжденным орденом Мужества (посмертно), информирует администрация города.

#СВО

Мнения горожан по вопросу установки памятных досок принимаются в управлении по архитектуре и градостроительству администрации Таганрога

Мемориальные доски за проявленное мужество и личный героизм планируют установить в память о лейтенанте Андрее Андрющенко (лицей № 4 ТМОЛ); рядовом Антоне  Киселеве (школа № 35); рядовом Владимире Сенькове (школа № 16); младшем сержанте Дмитрии Лозинском (школа № 5); рядовом Сергее Кишалове (школа № 20).

Что известно о героях СВО?

Андрей Андрющенко родился 5 ноября 1977 года в Таганроге. Проходил службу в составе 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Погиб 20 сентября 2023 года при выполнении воинского долга в городе Авдеевка ДНР.

Антон Киселев родился 17 февраля 1989 года в Таганроге. Проходил службу в составе 150-й мотострелковой дивизии. Погиб 21 декабря 2022 года при выполнении воинского долга в поселке Александровка ДНР.

Владимир Сеньков родился 7 мая 2000 года в Таганроге. Погиб 14 июня 2022 года при выполнении воинского долга в селе Райское Херсонской области.

Дмитрий Лозинский родился 30 июня 2001 года в Таганроге. Проходил службу в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ. Погиб 5 марта 2022 года при выполнении воинского долга в городе Баштанка Николаевской области Украины.

Сергей Кишалов родился 23 сентября 1999 года в Таганроге. Проходил службу в составе 150-й мотострелковой дивизии. Погиб 26 октября 2022 года при выполнении воинского долга в городе Марьинка ДНР.

Мнения по вопросу установок памятных досок можно направлять в течение 10 дней со дня опубликования информационного сообщения на электронную почту комитета по архитектуре и градостроительству администрации  Таганрога: kaig@tagancity.ru, либо почтовым отправлением по адресу: ул. Петровская, 73, кабинет 505, контактный тел. 8 (8634) 312-843 (ответственный специалист Смирнов Тимур Алексеевич).

На фото из архива городской Думы Таганрога: открытие в апреле 2024 года мемориальной доски в память о герое СВО Кирилле Бабаеве на фасаде школы № 35.

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Таганрогская правда
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