В Таганроге на фасаде школы № 35 открыта мемориальная доска в память о лейтенанте Кирилле Бабаеве – выпускнике школы, погибшем в ходе СВО. В церемонии открытия приняла участие председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко.

Кирилл Бабаев родился в Таганроге в 1999 году. В 2017 году окончил с золотой медалью школу № 35. С 2022 года служил в 16-й гвардейской бригаде армейской авиации, дислоцированной в Зернограде, в должности лётчика-штурмана вертолёта.

Принимая участие в специальной военной операции, совершил 227 боевых вылетов на Донецком, Луганском и Южном направлениях. Был награждён медалями «За службу в Воздушно-космических силах» и «Участнику специальной военной операции». Погиб 23 июня 2023 года. За проявленные мужество и личный героизм Указом Президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно).

С инициативой об установке мемориальной доски обратилось Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Инициатива была поддержана жителями Таганрога. И, конечно, городской Думой, которая в феврале 2024 года согласовала установку мемориальной доски на фасаде школы № 35, – отметила Инна Титаренко. – Вечная, светлая память герою!

Источник и фото dumataganroga.ru