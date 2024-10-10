На дорогах Таганрога с 11 по 20 октября пройдет «Декадник безопасности дорожного движения». Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Также они будут следить за соблюдением правил дорожного движения пешеходами и использованием в вечернее время световозвращающих элементов в одежде.

Не останутся без внимания и водители. Среди них будет вестись профилактика нарушений правил проезда перекрестков, пешеходных переходов, перевозки детей, выездов на полосу встречного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге машина врезалась в трамвай, пострадали два человека.

Фото из архива