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На дорогах Таганрога 11 октября стартует декадник безопасности

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На дорогах Таганрога с 11 по 20 октября пройдет «Декадник безопасности дорожного движения». Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

#Безопасность

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Также они будут следить за соблюдением правил дорожного движения пешеходами и использованием в вечернее время  световозвращающих элементов в одежде.

Не останутся без внимания и водители. Среди них будет вестись профилактика нарушений правил проезда перекрестков, пешеходных переходов, перевозки детей, выездов на полосу встречного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге машина врезалась в трамвай, пострадали два человека.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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