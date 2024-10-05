4 октября в Таганроге два человека пострадали в результате аварии, участниками которой стали легковой автомобиль и трамвай.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в четвертом часу дня в районе дома № 96 в переулке Смирновском. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «Peugeot Traveller» не предоставил преимущества в движении трамваю, следующему по маршруту № 6, и врезался в него.

В результате ДТП пострадал 70-летняя пассажирка трамвая, которая упала во время столкновения и водитель автомобиля. Позже они оба самостоятельно обратились за медицинской помощью. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото Госавтоинспекции Таганрога