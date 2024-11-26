На Дону завершился Международный конкурс и фестиваль «Мир джаза»

Гала-концерт фестиваля прошел 25 ноября в Ростовском музыкальном театре.

Напомним, ХIX Международный конкурс и фестиваль «Мир джаза» проходил на Дону с 15 по 25 ноября.

Программа фестиваля была посвящена 25-летию образования оркестра Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и 50-летию джазового образования в России. Организаторами форума выступили Минкульт Ростовской области, Ростовский колледж искусств, Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана.

В этом году в конкурсе принимали участие музыканты из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Иркутска, Архангельска, Белгорода, Липецка, Свердловска, Красноярска, Луганска, Ростова-на-Дону и Ростовской области, Карелии, Беларуси.

Концерты фестиваля состоялись в Таганроге и Азове.

Конкурсные прослушивания прошли в Ростовском колледже искусств по специальностям: саксофон, флейта, кларнет; труба, тромбон, фортепиано, клавишные, гитара, контрабас, бас-гитара, ударные инструменты.

Мастерство 40 солистов оценивало жюри, в состав которого вошли народный артист России Игорь Бутман, художественный руководитель конкурса, заведующий отделением «Музыкальное искусство эстрады» Ростовского колледжа искусств, профессор РГК им. С.В.Рахманинова Адам Терацуян и ведущие джазовые музыканты страны.

На гала-концерте выступили Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, джазовый оркестр Ростовского колледжа искусств, лауреаты фестиваля.

«Этот замечательный праздник является одним из крупнейших и ярких событий в мире джазового искусства. Ежегодно он собирает сотни одаренных исполнителей со всей России и ближнего зарубежья, помогает открывать новые имена, совершенствовать профессиональное мастерство», – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

У главного российского джазового конкурса – давняя история. Идея создания музыкального форума возникла у первого профессора джазовой музыки, заслуженного деятеля искусств РФ К.А. Назаретова – дирижера и пианиста, основателя джазового образования в Ростове-на-Дону. В апреле 1990 года на базе Ростовского училища искусств состоялся первый Всероссийский конкурс молодых джазовых исполнителей. Начиная с 2011 года, конкурс получил статус международного и стал ежегодным. Он проходит при поддержке правительства Ростовской области.

За годы существования «Мира джаза» его лауреатами стали такие известные исполнители, как Александр Сипягин, Борис Козлов, Жанна Ильмер, Дмитрий и Александр Бриль, Сергей Хутас, Иван Фармаковский, Павел Овчинников, Арам Рустамянц, Андрей Мачнев, Олег Аккуратов и многие другие.

По материалам donland.ru