Международный фестиваль «Мир джаза» стартует 15 ноября концертом в Таганроге

С 15 по 25 ноября в Ростовской области пройдёт XIX Международный конкурс и фестиваль «Мир джаза», в этом году он приурочен к 50-летию джазового образования в России.

Первый концерт большой фестивальной программы состоится в Таганроге 15 ноября. В нем сыграют лауреаты и дипломанты конкурса разных лет. Начало в 19 часов в ДК «Фестивальный». 16 ноября еще один концерт примет Азов.

Конкурсная программа будет проходить с 21 по 24 ноября в Ростовском колледже искусств по нескольким инструментальным номинациям. В рамках конкурса также запланированы мастер-классы и творческие встречи, где молодые музыканты смогут продемонстрировать мастерство спонтанной импровизации, умение работать в различных составах ансамблей.

Гала-концерт звезд джаза и музыкантов нового поколения пройдет 25 ноября в Ростовском музыкальном театре.

Напомним, российский джазовый конкурс, основанный первым профессором джаза Кимом Назаретовым, проходит в Ростовской области с 1990 года. В 2011 году конкурс «Мир джаза» получил статус международного, а его жюри возглавил народный артист России Игорь Бутман.

Конкурс ежегодно проводится при поддержке правительства Ростовской области. Организаторами «Мира джаза» выступают министерство культуры региона, Ростовский колледж искусств, Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана.

Фото предоставлено организаторами фестиваля