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На Дону завершаются судоходные рейсы из Ростова в Семикаракорск

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В конце ноября в Ростовской области прекратятся рейсы на «Валдае» из донской столицы в Семикаракорск через станицу Багаевскую, сообщает региональный Минтранс.

Новости Ростовской области

По информации судоходной пассажирской компании «Дон», последний рейс по этому маршруту запланирован в субботу, 30 ноября.

А вот между Ростовом и Азовом пассажирское речное сообщение продолжится до окончания навигации.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области спроектировали новые причалы для «Валдаев».

Фото Минтранс РО

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Валдаи водный транспорт новости Ростовская область
Таганрогская правда
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