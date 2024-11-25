В конце ноября в Ростовской области прекратятся рейсы на «Валдае» из донской столицы в Семикаракорск через станицу Багаевскую, сообщает региональный Минтранс.
По информации судоходной пассажирской компании «Дон», последний рейс по этому маршруту запланирован в субботу, 30 ноября.
А вот между Ростовом и Азовом пассажирское речное сообщение продолжится до окончания навигации.
Ранее мы рассказали, что в Ростовской области спроектировали новые причалы для «Валдаев».
Фото Минтранс РО
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