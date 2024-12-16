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На Дону в здание станции юных техников бросили бутылки с зажигательной смесью

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ЧП произошло 16 декабря рано утром в Сальске. Возникший пожар оперативно потушил сторож учреждения дополнительного образования.

Новости Ростовской области

О случившемся в своем Telegram-канале рассказал глава администрации Сальского района Владимир Березовский.

«Сегодня в 4.15 утра неизвестные кинули бутылки с зажигательной смесью в фойе станции юных техников по улице Первомайской. Пострадавших нет. Сторож успел затушить пожар, благо — огнетушитель был рядом», — написал глава района и призвал земляков задуматься о последствиях и ответственности за такие поступки.

Злоумышленников сейчас ищет полиция. Инцидент прокомментировали в донском главке.

«В ОМВД России по Сальскому району поступило сообщение о попытке поджога. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестные бросили 3 бутылки с горючей смесью в окно здания. В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление и задержание злоумышленников, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области вечером 14 декабря загорелся локомотив грузового поезда.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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