На Дону задержали браконьеров, отстреливающих диких животных

В Ростовской области полицейские задержали четырех браконьеров, которые занимались отстрелом диких животных в Усть-Донецком районе. Причиненный ими ущерб составил 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Нарушителей задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Среди фигурантов оказались один приезжий из Анапы и трое жителей Ростовской области в возрасте от 36 до 42 лет.

Во время обыска автомобилей и помещений, используемых браконьерами для хранения трофеев, полицейские изъяли три головы оленей, туши косули и оленя, пять единиц оружия, 334 патрона различного калибра, тепловизионные прицелы и глушители. Назначено проведение экспертиз.

«В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 258 УК РФ, ведется расследование», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что браконьеров с уловом в 30 рыб поймали на реке Дон.

Фото скрин видео ГУ МВД РО