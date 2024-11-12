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На Дону заболеваемость ОРВИ на 36,2% ниже эпидпорога

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В Ростовской области за последнюю неделю было зарегистрировано более 10 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Этот показатель ниже эпидпорога на 36,2%, сообщает региональный Роспортебнадзор.

Новости Ростовской области

«По данным мониторинга, у пациентов были диагностированы риновирусы, сезонные коронавирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы», — пишет источник.

Тем временем в Ростовской области продолжается предсезонная прививочная кампания. Против гриппа уже привито 46,5 % населения региона.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают — необходимо соблюдать простые меры профилактики, чтобы не заболеть. Для этого нужно реже бывать в местах массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки.

Ранее мы рассказали, что Роспотребнадзор опроверг слухи о больных вирусами Коксаки в детсаду Таганрога.

Изображение от xb100 на Freepik

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заболеваемость новости ОРВИ Ростовская область
Таганрогская правда
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