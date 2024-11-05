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На Дону за сутки двое мужчин погибли из-за курения в постели

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Непотушенная сигарета стала причиной пожара в обоих случаях.

Новости Ростовской области

За прошедшие сутки в Ростовской области два человека стали жертвами пожаров, возникших из-за неосторожности при курении дома. Об этом рассказали в донском МЧС.

В станице Советской огонь унес жизнь 54-летнего мужчины, уснувшего с непотушенной сигаретой. Пожар на 80 квадратных метрах тушили 8 сотрудников МЧС России с привлечением двух единиц техники.

В Чалтыре произошел аналогичный случай. 60-летний хозяин дома погиб спящим во время пожара. От сигареты загорелись вещи на летней кухне. Тело мужчины обнаружили огнеборцы при тушении возгорания.

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Фото: МЧС по РО

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Таганрогская правда
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