На Дону за сутки двое мужчин погибли из-за курения в постели

Непотушенная сигарета стала причиной пожара в обоих случаях.
За прошедшие сутки в Ростовской области два человека стали жертвами пожаров, возникших из-за неосторожности при курении дома. Об этом рассказали в донском МЧС.
В станице Советской огонь унес жизнь 54-летнего мужчины, уснувшего с непотушенной сигаретой. Пожар на 80 квадратных метрах тушили 8 сотрудников МЧС России с привлечением двух единиц техники.
В Чалтыре произошел аналогичный случай. 60-летний хозяин дома погиб спящим во время пожара. От сигареты загорелись вещи на летней кухне. Тело мужчины обнаружили огнеборцы при тушении возгорания.
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Фото: МЧС по РО
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