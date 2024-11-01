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На Дону из-за ветхой проводки за сутки сгорело несколько жилых домов

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В одном из случаев огонь перекинулся на хозпостройку и автомобиль.

Новости Ростовской области

За минувшие сутки в Ростовской области произошли пожары в жилых домах, причинами которых стала некачественная электропроводка, рассказали в донском МЧС.

В городе Сальске, на ул. Мирной, загорелся дом многодетной семьи, из которого она, к счастью успела переехать буквально за несколько дней до пожара. Старое жилье вспыхнуло из-за короткого замыкания на чердаке. В общей сложности огнем было охвачено 48 квадратных метров.

В х. Грай-Воронец Миллеровского района также из-за проводки загорелся дом, затем пламя мгновенно перекинулось на хозпостройку и автомобиль. Хозяева дома на момент пожара были на работе. Спасатели потушили огонь на площади 80 квадратных метров.

В х. Ленина Морозовского района жительницы одного из домов — бабушка с внучкой — вовремя почувствовали запах дыма и успели выбежать на улицу. С помощью соседей возгорание потушить не удалось, пришлось вызывать огнеборцев 64-й пожарно-спасательной части. Площадь возгорания в данном случае составила 20 квадратных метров.

МЧС в преддверии зимнего сезона рекомендуют дончанам проверить состояние проводки в своих домах, следить за включенными в сеть электроприборами и устанавливать в жилых помещениях пожарные извещатели.

Фото: МЧС по РО

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Таганрогская правда
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