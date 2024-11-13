В Ростовской области суд вынес приговор жителю Азова, который признан виновным в убийстве женщины, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в июне нынешнего года в одном из домовладений села Семибалки Азовского района. Фигурант был в состоянии алкогольного опьянения, когда поссорился со своей знакомой. Во время конфликта он напал на женщину и задушил ее.

В ходе расследования уголовного дела мужчина был заключен под стражу, он полностью признал свою вину. Суд приговорил фигуранта к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге 23-летний грабитель ночью напал на женщину.

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