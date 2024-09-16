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На Дону ввели временные отключения электричества из-за ландшафтных пожаров

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Энергетики Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей. Такая мера необходима для недопущения природных пожаров в условиях сильного ветра, который не утихает в регионе две недели.

Новости Ростовской области

«Отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных образований. Органы местного самоуправления самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи», — сообщает региональный пресс-центр.

На данный момент, специалисты «Ростовэнерго» работают в усиленном режиме. Энергетики круглосуточно мониторят обстановку в сетевом комплексе региона, контролируют работу оборудования, проводят внеплановые обходы воздушных линий электропередачи. Постоянно взаимодействуют со структурами МЧС.

«К ликвидации возможных нештатных ситуаций на энергообъектах готовы 237 бригад: 1 416 специалистов и 505 единиц спецтехники», — информируют «Россети Юг».

Отметим, что только за прошедшие сутки в Ростовской области произошло 140 пожаров, из них 70 — ландшафтных.

Фото: Россети Юг

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Таганрогская правда
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