На Дону восстановлено электроснабжение у 250 тысяч потребителей

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По данным Минэнерго России, еще порядка 10 тысяч человек с 10 февраля остаются без электричества.

По состоянию на 09.00, в Ростовской области восстановлено электроснабжение почти 250 тысяч жителей в 358 населенных пунктах. Продолжают работы более 200 аварийных бригад. Для них определена задача — до конца этих суток принять дополнительные меры по восстановлению энергоснабжения отключенных из-за непогоды потребителей, — написал губернатор.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий – ледяного дождя и налипания мокрого снега на провода – в Ростовской области с 10 февраля происходили массовые отключения электроэнергии. Пик пришелся на середину дня, 11 февраля, — без света остались 250 тысяч человек в 350 населенных пунктах.

Донские энергетики уже неделю работают круглосуточно, в особом режиме.

Фото Россети Юг