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На Дону 250 тысяч человек в 350 населенных пунктах остаются без электричества

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Количество бригад, ведущих аварийно-восстановительные работы, увеличено до 200, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Отключенными от электроснабжения остаются более 250 тысяч потребителей в 350 населенных пунктов, свыше 3 тысяч трансформаторных подстанций и 200 линий электропередачи.

Число задействованных в аварийных работах бригад энергетиков увеличено до 200. Привлечены специалисты из других регионов страны (Краснодарский край, Волгоградская и Воронежская области). Для электроснабжения социально значимых объектов используются резервные источники питания, — отметил губернатор.

При восстановлении систем электроснабжения задействуются возможности регионального департамента по ЧС и спецтехника подразделений спасателей. Дополнительные силы департамента по ЧС и областного Минприроды также привлечены для распила и уборки поврежденных деревьев.

Наиболее пострадали от стихии Шахты, Красносулинский, Белокалитвинский, Усть-Донецкий, Волгодонский, Константиновский и Цимлянский районы. Также непогода настигла Семикаракорский, Дубовский, Октябрьский, Морозовский, Каменский, Заветинский и другие районы области.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, неблагоприятные погодные условия — мокрый снег и ледяные дожди — сохранятся и завтра, 12 февраля.

Фото Россети ЮГ

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Таганрогская правда
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