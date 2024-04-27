Вечером в Таганроге машина врезалась в дорожное ограждение

Вчера вечером, 26 апреля, в Таганроге на перекрестке столкнулись две иномарки, после чего одна из них врезалась в дорожное ограждение.

Авария случилась в 21.30 на пересечение улиц Транспортной и 2-й Советской. По предварительной информации, 75-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander» при повороте налево при зеленом сигнале светофора не уступил дорогу встречной «Toyota Avensis», которой управлял 35-летний мужчина. После столкновения по инерции «Mitsubishi Outlander» врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»