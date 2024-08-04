4 августа в Ростовской области во время аварии на трассе пострадал 34-летний велосипедист, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в десятом часу утра на 4 км автодороги Ростов – Азов. По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля «Peugeot Traveller» и врезался в него. А после этого продолжил движение и сбил ехавшего по правой полосе дороги 34-летнего мужчину на велосипеде.

«В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в аварии под Таганрогом погиб 72-летний водитель.

Фото Госавтоинспекции РО