3 августа под Таганрогом произошла серьезная авария, во время которой погиб один из водителей, второй был госпитализирован, сообщает региональная Госавтоинспекция Ростовской области.

Авария случилась в 07.40 на 43 км автодороги Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь в Неклиновском районе. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля «Renault Duster» при выезде со второстепенной дороги совершал поворот. Он не уступил дорогу автомобилю «Kia К5», который ехал по главной дороге. От удара «Kia» слетела в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля «Renault Duster» погиб, 47-летний водитель «Kia» с травмами госпитализирован в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в смертельной аварии на трассе М-4 «Дон» разбились два человека.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»