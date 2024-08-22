Вечером 21 августа на трассе в Ростовской области водитель легковушки разбился насмерть, врезавшись в грузовик. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась в 20.20 на 319 км автодороги Волгоград — Каменск в Белокалитвинском районе. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Lifan» не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль «DAF», которым управлял 55-летний водитель.
В результате ДТП водитель «Lifan» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Фото Госавтоинспекции РО
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