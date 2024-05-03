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На Дону вдвое увеличена выплата многодетным матерям

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100 тысяч рублей теперь получит многодетная мать при награждении почетным дипломом губернатора Ростовской области.

Новости Ростовской области

Глава донского региона Василий Голубев принял решение об увеличении в два раза единовременного денежного поощрения при награждении многодетных матерей почетным дипломом губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» — с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщает правительство Дона.

Почетный диплом губернатора вручается в Ростовской области с 2012 года. Его получают многодетные матери за достойное воспитание подрастающего поколения, возрождение и укрепление традиций многодетности на Дону. Ежегодно дипломом награждаются 50 многодетных матерей, которые воспитывают четверых и более детей. Учитываются школьные, творческие и спортивные успехи детей и другие достижения, положительная характеристика семьи и другие критерии.

В этом году вручение диплома по традиции пройдет в ноябре, накануне Дня матери. Всего областной награды удостоены 750 жительниц Дона, говорится в сообщении.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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