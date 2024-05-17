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На Дону в тестовом режиме состоялся рейс судна на подводных крыльях «Валдай» в Семикаракорск

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Организацией экскурсионных туров займется туристическая компания из Таганрога.

Регион

В пятницу, 17 мая, судоходная пассажирская компания «Дон» организовала тестовый рейс судна на подводных крыльях «Валдай» в Семикаракорск с заходом в станицу Багаевскую. Об этом сообщили в минтрансе региона.

В ведомстве планируют в ближайшем будущем возродить этот маршрут, который «был популярен более 30 лет назад». В ходе рейса было подписано соглашение с туристической компанией «Судаков тревел» из Таганрога о взаимодействии по организации групповых экскурсионных туров в данном направлении.

В частности, сообщается, что с июня этого года будут прорабатываться экскурсионные маршруты в Семикаракорск и Багаевскую. Также в настоящее время идет разработка проектов реконструкции и строительства причальной инфраструктуры по маршрутам следования судов, сообщили в минтрансе.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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