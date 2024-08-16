В ДТП под Ростовом двое детей получили травмы

Водитель одного из столкнувшихся автомобилей не уступил дорогу согласно требованиям знака ПДД.

Сегодня утром, на первом километре Западного обхода Ростова произошла авария, в которой пострадали дети, сообщает ГИБДД по региону.

38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде со второстепенной дороги не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль «Мицубиси Каризма», под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП получили травмы малолетние пассажиры иномарки — 13-летняя девочка и 6-летний мальчик.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД по РО