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В ДТП под Ростовом двое детей получили травмы

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Водитель одного из столкнувшихся автомобилей не уступил дорогу согласно требованиям знака ПДД.

Новости Ростовской области

Сегодня утром, на первом километре Западного обхода Ростова произошла авария, в которой пострадали дети, сообщает ГИБДД по региону.

38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде со второстепенной дороги не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль «Мицубиси Каризма», под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП получили травмы малолетние пассажиры иномарки — 13-летняя девочка и 6-летний мальчик.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД по РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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