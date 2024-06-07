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На Дону в аварии погиб 22-летний пассажир иномарки

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Смертельная авария произошла в Ростовской области вчера, 6 июня. В результате столкновения с деревом погиб пассажир легкового автомобиля, водитель доставлен в больницу.

Новости Ростовской области

Сигнал о ДТП поступил в полицию 6 июня в 15.30. На 2 км + 500 м автодороги «Гуково — МАПП Гуково» 20-летний водитель на Hyundai Accent, по предварительным данным, не справился с управлением транспортным средством и слетел с дороги. Затем машина врезалась в дерево.

В результате аварии пассажир автомобиля 2002 года рождения скончался на месте происшествия, водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что 6 июня в аварии под Таганрогом погиб водитель и пострадали двое несовершеннолетних.

Фото пресс-службы Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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