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В страшной аварии под Таганрогом погиб водитель и пострадали двое детей

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Сегодня, 6 июня, во время страшной аварии на трассе под Таганрогом перевернулись две машины. Погиб один из водителей, двое детей госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Новости Таганрога

Авария случилась в первом часу ночи на 41 км автодороги «Новороссия». 55-летний водитель автомобилем «Hyundai Elantra» ехал со стороны Таганрога в сторону Ростова. По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость движения и врезался в водоналивной бак. После этого машина перевернулась на левый бок, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Ford Focus», который от удала опрокинулся.

В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель автомобиля «Hyundai Elantra». Двое пассажиров автомобиля «Ford Focus» – девочки 9 и 11 лет госпитализированы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что авария с участием двух такси произошла в Таганроге.

Фото телеграм-канал «ЧП Таганрог»

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Таганрогская правда
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