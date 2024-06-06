Сегодня, 6 июня, во время страшной аварии на трассе под Таганрогом перевернулись две машины. Погиб один из водителей, двое детей госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Авария случилась в первом часу ночи на 41 км автодороги «Новороссия». 55-летний водитель автомобилем «Hyundai Elantra» ехал со стороны Таганрога в сторону Ростова. По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость движения и врезался в водоналивной бак. После этого машина перевернулась на левый бок, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Ford Focus», который от удала опрокинулся.

В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель автомобиля «Hyundai Elantra». Двое пассажиров автомобиля «Ford Focus» – девочки 9 и 11 лет госпитализированы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что авария с участием двух такси произошла в Таганроге.

Фото телеграм-канал «ЧП Таганрог»