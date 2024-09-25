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На Дону в аварии на трассе пострадали водитель и 14-летний пассажир

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24 сентября в Ростовской области водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетний пассажир пострадали во время лобового столкновения на трассе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 16.00 на 173 км автодороги Котельниково — Песчанокопское в Сальском районе. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения там, где это было запрещено. И врезался во встречный автомобиль «Toyota».

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и его 14-летний пассажир с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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